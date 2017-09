Verkehrsminister Dobrindt unter Druck : Die Lkw-Abrechnungspanne

Bundesverkehrsminister Dobrindt steht unter Druck. Nach Eilmeldungen über das Scheitern privater Investoren beim Autobahnbau an der A1 war ihm wohl klar, dass auch dieses Vorzeigeprojekt nicht mehr zu seiner Ehrenrettung taugt. Nun kommen zur Pleite-Bilanz dieses Ministers offenbar noch Abrechnungspannen seines Hauses bei der Lkw-Maut hinzu. Das wirft die Frage auf: Was überhaupt hat Dobrindt in den letzten vier Jahren seiner Amtszeit hingekriegt? Digitalisierung? Der Dobrindt-Plan zum Breitbandausbau war von Anfang an viel zu hasenfüßig. In der Automobil-Affäre fiel der Politiker durch Schweigen auf. Bei der Pkw-Maut ebenfalls über Monate Stille. Dobrindt war Teil des großen Seehofer-Plans, die Bayern in Berlin stark zu machen. Genau das Gegenteil hat Dobrindt geschafft.