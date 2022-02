Jubiläum als Ministerpräsident : Draghi vor schwierigem Jahr: Kehrt Italien zum Chaos zurück?

Einst wurde Italien belächelt, Politiker wie Berlusconi schadeten dem Renommee des Landes. Ministerpräsident Draghi wurde dann zum Glücksfall. Doch in seinem zweiten Jahr stehen ihm komplizierte Zeiten bevor.

Jahrelang schien in Italiens Politik eine Sache gewiss: Es regiert das Chaos, klare Verhältnisse und Stabilität gibt es in Rom nicht. Dann kam Mario Draghi und hievte das Land in neue Sphären, man wähnte sich auf Augenhöhe mit Deutschland und Frankreich. Italien wurde bewundert statt belächelt und von der renommierten, englischen Wochenzeitung „The Ec...

