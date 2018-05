Grenzwerte für Stickoxide : Dreckige Luft: EU verklagt Deutschland

In deutschen Innenstädten ist die Luft schmutziger, als sie sein dürfte. Dagegen will die EU vorgehen.

von dpa

17. Mai 2018, 12:12 Uhr

Brüssel | Die EU-Kommission hat wegen Nicht-Einhaltung von Grenzwerten für Luftschadstoffe Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen Deutschland eingereicht. Auch Frankreich, Ungarn, Italien, Rumänien und Großbritannien sind betroffen. Die sechs EU-Mitgliedsstaaten hätten keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um die Zeiträume, in denen die Grenzwerte überschritten werden, so kurz wie möglich zu halten. Das teilte die EU-Kommission mit.

Schlechte Luft: EU erwägt Klage gegen Deutschland – das müssen Sie wissen