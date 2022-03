Krisenhilfe : Düsseldorf: OB für geordnete Verteilung von Geflüchteten

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) fordert eine gerechte Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine. „Die Situation ist sehr angespannt“, sagte Keller am Mittwoch bei der Besichtigung eines neuen Wohnprojekts für Flüchtlinge. „Es ist ganz, ganz wichtig, dass es einen geordneten Verteilmechanismus gibt, der am Ende dazu führt, dass wir alle Kapazitäten im Land Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit auslasten können, ohne dass einzelne Kommunen überfordert werden.“

Bis jetzt konnten die Geflüchteten in Notunterkünften oder durch Eigeninitiative der Bevölkerung in Düsseldorf Obdach finden, erklärte Keller. Die Menschen würden nun jedoch auch an andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet. Neben den Notunterkünften brauche es langfristigere Lösungen in der Stadt, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf ...

