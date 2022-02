Politik : Düsseldorf: Staatskanzlei leuchtet in den Farben der Ukraine

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Staatskanzlei in Düsseldorf am Mittwochabend in den Farben der ukrainischen Nationalflagge - Gelb und Blau - erstrahlen lassen. Die Aktion sei als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gedacht, teilte ein Sprecher mit. Dazu empfing Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Shum, zu einem Gespräch.

Wüst hatte zuvor den Stopp der Genehmigung der Gaspipeline Nordstream 2 durch die Bundesregierung ausdrücklich begrüßt. Dies sei „die einzig richtige Entscheidung“, sagte er. In der kommenden Woche will der Regierungschef zu einem Spitzengespräch über die Folgen der Ukraine-Krise für NRW einladen....

