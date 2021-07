Seenotretter : Dutzende Migranten bei Einsätzen im Mittelmeer geborgen

Innnerhalb weniger Tagen nimmt das Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ Dutzende Migranten im Mittelmeer an Bord. Die Menschen sind auf dem Weg nach Europa. Nicht alle schaffen die gefährliche Überfahrt.

Zarzis | Die Helfer der privaten Organisation SOS Méditerranée haben in mehreren Einsätzen Dutzende Migranten im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Rund 70 Menschen seien von einem überfüllten Holzboot in maltesischen Gewässern in Sicherheit gebracht worden, teilten die Retter am Sonntagabend mit. Ihr Boot habe Libyen drei Tage zuvor verlassen. Vier ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.