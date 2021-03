Proteste nach Putsch : Dutzende Tote: Militärgewalt in Myanmar eskaliert

Am Wochenende hat die Brutalität der Junta in Myanmar einen neuen Höhepunkt erreicht. Es gibt Dutzende Tote und Verletzte. Die Lage wird immer unübersichtlicher. Weil das Militär das Internet sperren ließ, muss ein Gerichtstermin von Aung San Suu Kyi ausfallen.

Rangun | Die Militärgewalt in Myanmar eskaliert sechs Wochen nach dem Putsch gegen die Regierung von Aung San Suu Kyi immer mehr. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos von blutüberströmten Leichen sorgten international für Erschütterung. Allein am Sonntag sollen Polizisten und Soldaten in dem südostasiatischen Land Dutzende Menschen erschossen haben....

