Viele Verletzte : Ein Mensch stirbt bei Brand in Asylunterkunft Oberfranken

erstellt am 15.Nov.2017 | 06:58 Uhr

Bei einem Brand in der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in oberfränkischen Bamberg ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Einsatzkräfte hätten eine leblose Person in einer Wohnung gefunden, sagte Jürgen Stadter, Pressesprecher der Polizei Oberfranken. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst unklar. 14 Bewohner wurden demnach bei dem Feuer verletzt, sechs Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die übrigen Bewohner des betroffenen Gebäudetraktes wurden in anderen, leerstehenden Wohnungen auf dem Gelände untergebracht. In dem Gebäudeteil sind der Polizei zufolge 163 Menschen registriert. Gegen 3.30 Uhr hatte die Polizei von einer sehr starken Rauchentwicklung auf dem Gelände gesprochen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch zügig löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Zurzeit befinden sich nach Angaben der Regierung Oberfranken insgesamt rund 1200 Menschen in der Unterkunft. Bis zu 3400 Menschen können dort aufgenommen werden.