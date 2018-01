Gesetz gegen Hassrede im Netz : Eine „Gaga-Vorschrift“?

Heiko Maas am Pranger – nur wenige Tage, nachdem sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten ist, hagelt es Proteste, und es wird deutlich, dass es zwar gut gemeint, aber nicht unbedingt gut gemacht ist. Da wird plötzlich vorauseilend gelöscht, verschwinden vorschnell Nachrichten aus den sozialen Netzwerken, um Sanktionen zu vermeiden. Da entscheiden Mitarbeiter von Facebook, Twitter & Co. darüber, was noch unter die Meinungsfreiheit fällt und was eigentlich ein Fall für den Staatsanwalt wäre. Jetzt scheint der Justizminister gar selbst Opfer des eigenen Gesetzes geworden zu sein, wurde doch ein alter Tweet von ihm gelöscht, in dem er dem Bestsellerautor Thilo Sarrazin, als Idioten bezeichnet hatte. Wenn jetzt auf Verdacht und en masse gelöscht wird, ist das Zensur, ein Angriff auf das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Der Vorstoß von Maas, seine Forderung an die Internetplattformen, fremdenfeindliche Beiträge aus dem Netz zu löschen, verdient ein „Gefällt mir“, um es im Facebook-Jargon zu sagen. Doch das umstrittene Gesetz muss eher früher als später noch einmal auf den Prüfstand.