In Luhansk und Donezk : „Entnazifizierung der Ukraine“: Wladimir Putin ordnet Militäreinsatz an

„Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“: Russlands Präsident Putin hat einen Einsatz in den Regionen Luhansk und Donezk angeordnet. Die Lage ist unübersichtlich.

Kremlchef Wladimir Putin hat im Konflikt mit der Ukraine einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte Putin am Morgen in einer Fernsehansprache. „Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.