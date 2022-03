Politik : Entschärfte Corona-Regeln treten im Norden in Kraft

Es ist so weit: Im Norden werden die Corona-Regeln weiter gelockert. Die neue Verordnung gilt ab Donnerstag. Sie erleichtert Besuche von Gaststätten und Veranstaltungen.

Hotels, Restaurants, Kultur- und Freizeitveranstaltungen stehen in Schleswig-Holstein von diesem Donnerstag an wieder allen offen. Besucher müssen aber noch eine Schutzimpfung gegen Covid-19 nachweisen, von einer Erkrankung genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorlegen (3G-Regel). Das Kabinett beschloss am Dienstag die angekündigten Änderungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.