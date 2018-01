Gespräch im Élyséepalast : Erdogan besucht Macron in Paris

vergrößern 1 von 1 Foto: Eric Feferberg 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 05:02 Uhr

Erdogan wird zu einem Gespräch und einem Mittagessen im Élyséepalast erwartet, anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt.

Macron will dabei nach eigener Aussage auch die Situation von in der Türkei inhaftierten Journalisten ansprechen. Nach Angaben aus Paris soll es zudem um den Bürgerkrieg in Syrien und den Nahostkonflikt gehen. Erdogans Sprecher nannte die Beziehungen zur EU sowie «rechtsextreme und islamophobe Strömungen» in Europa als Gesprächsthemen.

Nach einem Jahr erbitterter Wortgefechte der Türkei mit mehreren EU-Staaten hatte sich Erdogan jüngst für eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen ausgesprochen. Die Zahl der Freunde der Türkei müsse erhöht werden, sagte er vergangene Woche. Am Samstag will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in dessen Heimatort Goslar besuchen.