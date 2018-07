Nach DFB-Rücktritt : Erdogan lobt Özil: "Ich stehe hinter Mesut"

Der türkische Präsident Erdogan hat sich nach dem Rücktritt Özils öffentlich hinter den Ex-Nationalspieler gestellt.

von Sportredaktion

24. Juli 2018, 13:18 Uhr

Hamburg | In dem Telefonat soll sich Erdogan voll des Lobes über Mesut Özil geäußert haben. „Ich habe mit ihm heute Nacht telefoniert“, sagte er am Dienstag nach einer Fraktionssitzung der islamisch-konservativen AKP. "Seine Haltung ist national und einheimisch. Ich küsse seine Augen. Sie können unser gemeinsame Foto nicht hinnehmen. Ich stehe hinter Mesut aufgrund seiner Äußerungen."

Özil hatte am Sonntag seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft bekanntgegeben. In seiner Erklärung, die er in drei Teilen auf Twitter veröffentlichte, warf er dem DFB beziehungsweise dessen Präsidenten Reinhard Grindel Rassismus vor. Seine Aussagen sorgten für hitzige Diskussionen. Die türkische Presselandschaft feierte Özil.

Der DFB reagierte mit Bedauern auf die Entscheidung von Özil. Dabei wiesen die Verantwortlichen jedoch jegliche Rassismus-Vorwürfe entschieden zurück. Während der WM äußerte sich der Ex-Nationalspieler nicht zu dem gemeinsamen Foto mit Türkei-Präsident Erdogan.

Offensichtlich erfuhr Bundestrainer Joachim Löw selbst auch nur über Twitter von Özils Entscheidung, nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Eine Vorabinformation hatte Löw nicht erhalten.