Solidarität mit Kremlkritiker : Erneute Proteste für Nawalny

Mit Taschenlampen und gebastelten Herzen bringen Menschen in Russland ihre Solidarität mit dem inhaftierten Oppositionellen Nawalny zum Ausdruck - und ihre Unzufriedenheit mit Putin. Der Kremlchef vermutet seinem Land feindlich gesinnte Kräfte hinter der Proteststimmung.

Moskau | Mit abendlichen Lichter-Spaziergängen haben Menschen in Russland ihre Solidarität mit dem inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny zum Ausdruck gebracht. Die ersten Bilder, die Nawalnys Team am Sonntag in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zeigt...

