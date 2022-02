Pandemie : Erste Corona-Impfungen mit Novavax

Endlich ist es soweit: in Deutschland ist der Impfstoff von Novavax verfügbar. Bekommt die Impfkampagne damit neuen Schwung?

In Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland sind am Samstag die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax verabreicht worden. Im Impfzentrum in Saarbrücken waren für den ersten Tag 70 Termine vereinbart, wie Daniel Schappert vom Regionalverband Saarbrücken sagte. Bis zum Nachmittag wurden nach seinen Angaben 50 Impfungen gesetzt. Es hätt...

