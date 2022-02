Politik : Erste Impfungen mit Novavax-Mittel in Neubrandenburg

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern will die Mecklenburgische Seenplatte am Montag (10.00 Uhr) die Corona-Schutzimpfungen mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax starten. Nach Angaben eines Sprechers haben sich 116 Interessenten für eine solche Impfung gemeldet. Aufgrund der eher verhaltenen Nachfrage werde es keine Priorisierung geben. Der Proteinimpfstoff solle zunächst Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorbehalten bleiben, die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Für diese Berufsgruppen besteht ab Mitte März Impfpflicht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums folgen Rostock, Schwerin und Vorpommern Rügen am Dienstag. Mecklenburg-Vorpommern erhalte im ersten Quartal etwa 78.000 Impfdosen von Novavax, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Folglich können zunächst 39.000 Menschen mit dem Impfstoff geimpft werden....

