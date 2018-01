Chef des Bundeskriminalamtes im Interview : „Es gibt mehr radikale Islamisten“

Die neue Asylstatistik beschert den angehenden Koalitionären keine unangenehmen Überraschungen. Im Gegenteil: Planziel vorerfüllt. Innenminister Thomas de Maizière kann eine frohe Botschaft verkünden. Die Zahl von 186 600 neu angekommenen Flüchtlingen liegt genau in der Spanne, die sich die Sondierungsteams von Union und SPD gesetzt haben. Das ist beruhigend auch für die CSU, die immer noch an einer Art Obergrenze festhält. Ein Schelm, der Böses dabei denkt – etwa, dass die Zahlen des Innenministeriums genau dem Ziel der Sondierer entsprechen. Gelöst ist aber nichts. Viele Fragen bleiben offen: Wie viele Migranten will Deutschland noch aufnehmen und vor allem welche? Was kostet die Willkommenskultur? Was passiert mit dem einen Drittel der Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt werden? Wie und wohin wird abgeschoben? Der Schlüssel zur Lösung liegt darin, Zuwanderung zu kontrollieren. Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz.