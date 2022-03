Politik : Etwas weniger Corona-Infektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Infektionen hat am Dienstag in Niedersachsen erneut leicht abgenommen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1137,8, nach 1143,5 am Montag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Mit 10.205 bestätigten neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 1.050.534.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - sie misst die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Kliniken auf 100.000 Menschen und über sieben Tage gerechnet - blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 10,4. Der Anteil der belegten Intensivbetten nahm laut Landesregierung von 6 auf 5,6 Prozent leicht ab. Die höchste allgemeine Inzidenz hatte die Stadt Wolf...

