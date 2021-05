Britische Regierung : Ex-Berater zieht über Johnsons Corona-Politik her

House Of Commons/PA Wire/dpa

House Of Commons/PA Wire/dpa

Erwartet worden war eine Breitseite gegen Premierminister Johnson - und Ex-Berater Cummings lieferte. Der ehemals mächtigste Mann der Downing Street heizt seinem Ex-Chef und dessen Regierung mächtig ein.

London | Lügen, Chaos, Versagen: In einer stundenlangen Generalabrechnung hat der ehemalige Top-Regierungsberater Dominic Cummings über die Corona-Politik von Premierminister Boris Johnson hergezogen. Johnson sei „ungeeignet“, die Regierung zu führen, sagte Cummings in London am Mittwoch vor Parlamentariern. Der Regierungschef habe das Virus völlig untersch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.