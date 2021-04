Urteil : Ex-Polizist Chauvin wegen Tötung Floyds schuldig gesprochen

Nach der Tötung von George Floyd wurde Gerechtigkeit gefordert. Nun ist in einem der meistbeachteten Fälle der jüngeren US-Geschichte ein Urteil gefallen. Es sorgt für Erleichterung.

Minneapolis | Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd haben die Geschworenen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Damit droht ihm eine lange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß soll in acht Wochen festgelegt werden, erklärte Richter Peter Cahill in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Der Ri...

