Wahlen : Ex-Präsident bei Wahl in Costa Rica vorn - Stichwahl möglich

Gleich 25 Kandidaten standen als Nachfolger von Carlos Alvarado in Costa Rica zur Wahl. Die Wähler trafen keine klare Entscheidung, eine Stichwahl sieht wahrscheinlich aus.

Nach der Präsidentenwahl in Costa Rica zeichnet sich kein klarer Sieger ab - es könnte zu einer Stichwahl im April kommen. Nach ersten Ergebnissen am Sonntagabend nach Auszählung in etwas mehr als der Hälfte der Wahllokale wäre dann voraussichtlich der Ex-Präsident José María Figueres einer der beiden Kandidaten. Der Vertreter der sozialdemokratischen...

