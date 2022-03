Hilfe für Kriegs-Vertriebene : FAQ: Wie kann ich privat Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen?

Tausende Menschen flüchten zurzeit vor dem Krieg in ihrem Heimatland - der Ukraine. Sie suchen auch in Deutschland Schutz. Manche Familien öffnen ihre Haustür. Was Sie bei der privaten Aufnahme von Flüchtlingen beachten sollten. Wichtige Fragen und ihre Antworten.

Die Umstände in der Ukraine sind schlimm und für die dort lebenden Menschen äußerst gefährlich. Mittlerweile haben nach UN-Angaben rund 850.000 Menschen mit gepackten Koffern die Grenze überquert, um in den umliegenden Ländern Schutz zu suchen. Auch Deutschland hat schon mehr als 5000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Sie benötigen entsprechende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.