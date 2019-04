Parteitag in Berlin : FDP debattiert über Klimaschutz und Frauenpolitik

Die Frauen in der FDP wollen keine Quotenfrauen sein. Doch wie kann der Frauenanteil in der Partei gesteigert werden? Das Thema verspricht eine muntere Debatte am zweiten Tag des Parteitages.

von dpa

27. April 2019, 10:01 Uhr

Die FDP hat ihren Parteitag mit der Wahl zu den noch offenen Vorstandsposten fortgesetzt. Die bisherige stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde am Vorabend mit knapp 72 Prozent in den Vorstand gewählt.

Sie hatte zuvor zu Gunsten der Europa-Kandidatin und bisherigen Generalsekretärin Nicola Beer auf eine erneute Kandidatur um einen Stellvertreterposten verzichtet. Dafür erhielt sie großen Beifall. Beer wurde mit nur 58,5 Prozent zur neuen Partei-Vize gewählt.

Am zweiten Tag des insgesamt dreitägigen Kongresses wollen die Delegierten über sensible Themen wie den Klimaschutz, die Grundsteuerreform und die Bekämpfung des Antisemitismus debattieren. Umstritten - vor allem unter den Frauen in der FDP - ist die Frauenpolitik. Die FDP will für Frauen attraktiver werden. Nur gut ein Fünftel der knapp 65 000 Parteimitglieder ist weiblich.

Beschlossen wurde noch am Freitagabend ein Antrag zum Thema Enteignungen. Darin wird die Streichung des Enteignungsartikels 15 im Grundgesetz gefordert.

Am Freitag wurde FDP-Chef Christian Lindner mit 86,6 Prozent bestätigt. Seine neue Generalsekretärin Linda Teuteberg bekam überzeugende 92,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Die 38-jährige Juristin löst Beer ab, die Spitzenkandidatin der Liberalen für die Europawahl ist.

In der Debatte über den Umgang mit «Fridays for Future» signalisierte die Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation Juli, Ria Schröder, in der «Passauer Neuen Presse» (Samstag) Sympathie für die jugendlichen Klimaaktivisten. Die FDP müsse aber «eine moderne Klimaschutzpartei werden. ... Wir dürfen das Thema nicht der Öko- und Verbotspartei überlassen.» Statt grüner Ideen wolle man liberale und marktwirtschaftliche Lösungen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen.