DNA-Spur führt zu Verdächtigem : Festnahme im Fall des getöteten Regierungspräsidenten Lübcke

Im Fall des erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel einen 45-jährigen Mann festgenommen. Der dringend Tatverdächtige wurde am Sonntag in U-Haft genommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Landeskriminalamt mitteilten.

von dpa

16. Juni 2019, 15:56 Uhr

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Eine 50-köpfige Sonderkommission unter Leitung des hessischen Landeskriminalamts hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Der nun inhaftierte Verdächtige wurde bereits am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr festgenommen. Weiter teilten die Behörden mit: «Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers.» Weitere Informationen zur Festnahme und zum Stand der Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und LKA kommende Woche bekannt gegeben.