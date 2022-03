Zerschossene Autos am Wegesrand : Flucht aus Mariupol: Ukrainische Ärztin erzählt, wie der Krieg in ihre Stadt kam

Seit Tagen belagern russische Truppen die ukrainische Hafenstadt Mariupol. Die Lage dort ist katastrophal. Eine Ärztin wagt die Flucht und schafft es durch die russischen Linien. Wie kam der Krieg in ihre Stadt - und was richtet er dort an?

In Hanna Kotelnykowas Facebook-Timeline dauert der Weg zurück in ein friedliches Mariupol nur ein paar Sekunden: Am 22. Februar postet sie dort Bilder von einer Kundgebung für den Frieden und für die Ukraine. Hunderte Menschen haben sich mit blau-gelben Flaggen vor dem Theater der Stadt versammelt. (Der Text im Post lautet ins Deutsche übersetzt: Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.