Diskussionen zum Corona-Kurs : „Freedom Day“ in Deutschland: Fällt am 20. März auch die Maskenpflicht weg?

Am 20. März sollen zahlreiche Corona-Maßnahmen in Deutschland gelockert werden. Wird damit am deutschen „Freedom Day“ auch die Maskenpflicht hinfällig? In der Ampel-Koalition wird darüber aktuell kontrovers diskutiert.

Mitte März sollen auch in Deutschland alle „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wegfallen. Wie der Alltag nach dem „Freedom Day“ am 20. März konkret aussieht und welche Maßnahmen und Regeln weiterhin in einzelnen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens gelten, darüber wird aktuell viel diskutiert. Ein wesentlicher ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.