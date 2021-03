Klimaschutzaktivisten : Fridays for Future rüstet sich für globalen Klimastreik

Um das Klima ist es durch Corona ruhiger geworden. Daran, dass die Zeit drängt im Kampf gegen die Klimakrise, hat sich jedoch nichts geändert. Fridays for Future rufen zum globalen Klimastreik auf.

Berlin | Die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future (FFF) rufen für kommenden Freitag zum globalen Klimastreik auf. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr - wollen die Organisatoren in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik protestieren. In Deutschla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.