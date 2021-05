Hilfe für Afrika : G20: Mehr Kooperation in Gesundheitskrisen

Die Welt soll gegen globale Gesundheitskrisen besser gewappnet sein. Die Corona-Pandemie zeigt, wie hart viele Staaten getroffen wurden. Ein Kontinent soll besonders von den neuen Plänen profitieren.

Roma | Mit stärkerer internationaler Zusammenarbeit bei der Produktion und Verteilung von Impfstoffen wollen die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) Gesundheitskrisen in Zukunft verhindern. Impfstoff-Hersteller sicherten ärmeren Ländern bei einem digitalen Welt-Gesundheitsgipfel am Freitag in Rom die Lieferung von mehr als einer Milliarde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.