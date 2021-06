Gipfel-Treffen : G7-Staaten wollen neue Pandemie verhindern

Neue Pandemien verhindern und eine Reformierung der WHO: Die G7 wollen die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosen für künftige Krankheiten auf unter 100 Tage drücken.

Carbis Bay | Die Gruppe der großen Industrienationen (G7) will eine neue Pandemie mit allen Mitteln verhindern. Dazu wollen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Südwestengland eine „Gesundheitserklärung von Carbis Bay“ verabschieden. Das teilte der britische G7-Vorsitz in der Nacht mit. Vorgesehen sei, die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungs...

