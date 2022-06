dpatopbilder - Zwei Ermittler in Schutzkleidung arbeiten während einer Exhumierung an einem Massengrab in der Nähe von Butscha unweit von Kiew. Nach ukrainischen Angaben kamen im russischen Angriffskrieg bislang mehr als 12.000 Zivilisten ums Leben. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa

