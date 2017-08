Wahlkampfrede in Eichsfeld : Gauland: Özoguz «in Anatolien entsorgen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland steht dazu, auf einer Wahlkampfveranstaltung von einer «Entsorgung» der Bundes-Integrationsbeauftragten Aydan Özoguz in Anatolien gesprochen zu haben.

Über die Aussage im thüringischen Eichsfeld vor klatschenden und vereinzelt jubelnden Zuhörern hatte zuerst die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet. Ein Mitarbeiter Gaulands sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Satz sei so gefallen, «und da steht er auch zu».

Özoguz, die auch SPD-Vizevorsitzende ist, wollte Gaulands Wahlkampfrede nicht kommentieren. Sie hatte im Mai in einem Interview gesagt, eine spezifisch deutsche Kultur sei, jenseits der Sprache, nicht zu identifizieren.

«Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal nach Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist», rief Gauland seinen Zuhörern zu. «Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können».

Die Co-Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl, Alice Weidel, sagte am im ZDF-«Morgenmagazin»: «Die Wortwahl ist Geschmackssache. Ich würde das so nicht wählen.» In der Sache habe ihr Parteikollege aber recht.

Mit seinen Schimpftiraden löste Gauland in den sozialen Netzwerken viel Empörung aus. «Die Entgleisung von Gauland gegenüber Özoguz ist widerlich», schrieb SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Twitter. «Wir müssen alles dafür tun, dass solche Rassisten nicht in den Bundestag kommen.» SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ergänzte: «Gauland redet wie ein Nazi. Die AfD ist eine Schande für Deutschland.»

Auch seitens des Koalitionspartners gab es deutliche Worte: «Gauland will eine Deutsche mit türkischen Wurzeln, die Mitglied der Bundesregierung ist, «entsorgen». Das nennt man Rassismus», schrieb CDU-Generalsekretär Peter Tauber auf Twitter.

von dpa

