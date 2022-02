Politik : Gebauer: Prüfungen an Web-Schule bald nicht mehr zentral

Die Schüler der Web-Individualschule aus allen Bundesländern dürfen ihre Abschlussprüfungen 2022 noch einmal zentral in NRW ablegen. NRW-Schulministerin Gebauer will aber bald zurück zum Wohnortprinzip - und strebt ein staatliches Angebot an.

Auch wenn die diesjährigen Abschlussprüfungen für Schüler der Web-Individualschule - sie gilt als bisher einzige Internetschule in Deutschland für kranke Kinder - gesichert sind, soll es bald danach einen Kurswechsel geben. Das kündigte Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an. Das Schulministerium hatte der staatlich nicht anerkann...

