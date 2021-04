Nach EU-Sanktionen : Gegenreaktion aus Moskau: Russland verhängt Einreiseverbot

Die Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel sind mehr als angespannt. Der Fall des Kremlgegners Nawalny verschärfte den Ton noch einmal. Nun gibt es neue Antwort aus Russland.

Moskau | Moskau hat als Reaktion auf Einreiseverbote in die Europäische Union acht Vertretern aus EU-Staaten die Einreise nach Russland verboten. Darunter sind der EU-Parlamentspräsident David Sassoli, EU-Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova und der Berliner Oberstaatsanwalt Jörg Raupach. Das teilte das russische Außenministerium am Freitag in Moskau mi...

