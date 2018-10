Deutsche Umwelthilfe klagt : Gericht: Mainz muss Dieselfahrverbot erwägen

Es ist Wahlkampf in Hessen, die große Koalition in Berlin will im Gezerre um schlechte Luft und Fahrverbote Handlungsfähigkeit beweisen. Der Arbeitsplan des Bundeskabinetts wirkt ehrgeizig - hat aber einen entscheidenden Haken.

von dpa

24. Oktober 2018, 13:45 Uhr

Mainz muss nach einer Gerichtsentscheidung ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge erwägen. Es müsse zum 1. September 2019 kommen, wenn in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres der Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) über dem Grenzwert liege, entschied das Verwaltungsgericht Mainz.