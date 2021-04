Urteil : Geschworene: Chauvin ist des Mordes an George Floyd schuldig

Fast ein Jahr nach der Tötung von George Floyd ist das Urteil gefallen. Es war einer der meistbeachteten Fälle der jüngeren US-Geschichte. Die Geschworenen waren sich schnell einig.

Minneapolis | Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd haben die Geschworenen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Das erklärte Richter Peter Cahill in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Damit droht Chauvin eine lange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß soll erst später vom Richter festgelegt we...

