Zukunft des Gesundheitswesens : Glawe fehlt

Die Landes-CDU diskutiert ohne den Fachminister über die Zukunft des Gesundheitswesens – das wirft Fragen über Glawes Zukunft auf

von Karin Koslik

24. August 2018, 05:00 Uhr

Wenn die Landes-CDU heute Abend in Stralsund über ihr künftiges Grundsatzprogramm und insbesondere über Zukunftsperspektiven der Gesundheitsversorgung diskutieren wird, sitzt ausgerechnet der Chef des entsprechenden Landesressorts nicht mit auf dem Podium. Dabei ist die Veranstaltung ansonsten hochkarätig besetzt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält das Impulsreferat. In der anschließenden Diskussion stellen sich CDU-Landeschef Vincent Kokert, Ärztekammerpräsident Prof. Andreas Crusius und AOK-Nordost-Geschäftsführungsmitglied Stefanie Stoff-Ahnis den Fragen des Schweriner Unions-Bundestagsabgeordneten Dietrich Monstadt, der für seine Partei im Gesundheitsausschuss sitzt. Nur Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) taucht in den Veranstaltungsankündigungen nicht auf. Er habe dann Urlaub, heißt es aus seinem Ministerium – und dass er den schon einmal wegen eines dringenden Termins verschoben hätte.

Bei der ersten Podiumsdiskussion über das Grundsatzprogramm im Mai in Rostock sei der Wirtschaftsminister auch nicht dabei gewesen, erklärt CDU-Landesgeschäftsführer Klaus-Dieter Götz zudem. Da allerdings ging es auch um das Thema Digitalisierung – und dieses Ressort ist im Land nicht in Unions-, sondern in SPD-Hand.

Seit Monaten andauernde Spekulationen über Glawes politische Zukunft wird das alles nicht stoppen können. Schon seit Längerem wird darüber diskutiert, wer von den drei derzeitigen CDU-Ministern wohl seinen Stuhl am Kabinettstisch für den Landesvorsitzenden Vincent Kokert räumen muss, damit der sich vor der nächsten Landtagswahl als Spitzenkandidat seiner Partei in Position bringen kann.

Im Dezember wird er 65 Jahre

Dass die Wahl auf Justizministerin Katy Hoffmeister fallen wird, ist am wenigsten wahrscheinlich – weil sie erst seit 2016 dem Kabinett angehört und zudem die einzige Frau aus ihrer Partei in der Ministerrunde ist. Innenminister Lorenz Caffier musste sich zwar in den zurückliegenden Jahren einiges an Kritik gefallen lassen – an der Kreisgebietsreform, wegen fehlender Polizisten… Und auch parteiintern ist er nicht unumstritten, seit die CDU bei der letzten Landtagswahl auf ihr bislang schlechtestes Ergebnis von 19 Prozent abstürzte. Doch nachdem er sein Ressort anschließend dennoch behalten durfte, käme es jetzt einem Königsmord gleich, wenn Kokert, der von ihm bereits das Amt des Landesvorsitzenden übernommen hat, nun auch noch seinen Ministerstuhl beanspruchen würde.

Bleibt Harry Glawe. Im Dezember wird er 65 – wer kein Politiker ist, geht in diesem Alter in aller Regel in Rente. Sein Ministerium wäre von den dreien in CDU-Hand am lukrativsten – zumindest, solange die Wirtschaft weiter boomt. Dazu kommt, dass der Super-Minister, dessen Ressort erst in dieser Legislatur auch noch die Gesundheit zugeschlagen worden war, in letzter Zeit recht glücklos agierte: In der Diskussion über die Zukunft des Tourismus im Land nahm ihm der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer, der zugleich Präsident des Deutschen Tourismus Verbandes ist, weitgehend das Heft des Handelns aus der Hand.

Das von Glawe aufgelegte Mediziner-Stipendium, mit dem junge Ärzte aufs Land gelockt werdensollten, floppte bereits in der zweiten Runde – es fehlte schlicht an Interessenten. Und gerade erst in dieser Woche pfiff Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) das CDU-Schwergewicht zurück, nachdem Glawe sich dafür ausgesprochen hatte, überregionale Radwege in Landeshoheit zu übernehmen. Und nun eine Diskussion ohne Glawe ausgerechnet zu dem Thema, mit dem der diplomierte Krankenpfleger sich am besten auskennt: Die Anzeichen dafür, dass eine Kabinettsumbildung noch in diesem Jahr bevorsteht, verdichten sich. Im Glawe-Ministerium heißt es sogar, dass enge Mitarbeiter des Ministers bereits befragt würden, welche Posten sie nach dem Wechsel an der Ressortspitze besetzen möchten.