Klimaschutz : Globaler Klimastreik: Fridays for Future erwartet 20.000

Am Freitag werden wieder Tausende Menschen auch in Hamburg auf die Straße gehen und sich für eine bessere Klimapolitik einsetzen. Das Thema hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine weitere Brisanz bekommen.

Die Klimabewegung Fridays for Future hat für diesen Freitag erneut zum globalen Klimastreik auch in Hamburg aufgerufen. In der Hansestadt erwartet die Klimabewegung rund 20.000 Teilnehmer. Zudem werden wieder bekannte Musiker und Redner auf der Bühne in der Willy-Brandt-Straße stehen. So sollen unter anderem der Klimawissenschaftler Mojib Latif, die Mu...

