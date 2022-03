Anti-Kriegs-Demos : Grafik zeigt Anstieg: So nehmen die Festnahmen in Russland zu

Trotz starker Repressionen gegen die Menschen in Russland gegen Putins Krieg in der Ukraine auf die Straße. Die Zahl Festnahmen nimmt weiter zu. Das Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny ruft für Dienstag besonders Frauen zu Protesten auf.

Am Wochenende hat es in zahlreichen russischen Städten wieder Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine gegeben. Dabei sind nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation Owd-Info vom Montag mehr als 5000 Menschen in knapp 70 Städten festgenommen worden. Wie diese Statista-Grafik zeigt, ist es am vergangenen Samstag dabei zu der größten Verhaftungswel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.