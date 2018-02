Koalitionsvertrag : Groko steht, SPD-Chef fällt um

Gemessen am Wahlergebnis ist der extrem ziselierte Vertrag eine Sensation. Die SPD-Verhandler rangen der Union trotz CSU-Maulheldentums ein bemerkenswertes Regierungsprogramm ab. Nur wird ihr das nichts nützen. Hängen bleibt das Umfaller-Syndrom: Martin Schulz, der „niemals in ein Kabinett Merkel“ wollte und den Wählerauftrag „ganz klar“ in der Opposition sah und nun in ein Merkel-Kabinett eintritt und dafür Genosse Gabriel in die Wüste schickt – das dürfte die Parteiseele schwer verkraften. So viel Wortbruch war nie. Egal, wie klug er argumentiert wird. Selbst wenn die Parteibasis knapp zustimmen sollte - die Sozis sind auf dem Weg zur Kleinpartei auf dem Niveau von Grünen, Roten, Gelben und Blauen: Irgendwo um die 10 Prozent. Das wird die Mehrheitsverhältnisse für lange Zeit verändern. Italienische Verhältnisse drohen. Wäre die SPD doch konsequent in die Opposition gegangen, wo sie sich gegen eine Unions-Minderheitsregierung als Volkspartei hätte erneuern, die AfD als vermeintlichen Volkstribun marginalisieren und dem Parlamentarismus zu neuer Blüte verhelfen können. Chance verpasst. Wenigstens aber hätte Schulz nun nach getaner Kärrnerarbeit von der Bühne treten müssen. So hätte er Merkel wie auch Seehofer in Zugzwang gebracht, denn auch deren Parteien bräuchten längst eine Runderneuerung. Der SPD hätte das Glaubwürdigkeit verschafft. Und Schulz hätte gewiss sein Auskommen gehabt als flammender Europa-Vortragsredner.