84 Prozent : Große Mehrheit gegen Erdogan-Auftritt in Deutschland

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Demnach finden 84 Prozent der Befragten ein solches Verbot «sehr gut» oder «eher gut». Nur 7 Prozent finden das Verbot «sehr schlecht» oder «eher schlecht».

Erdogan wird an diesem Freitag und Samstag als Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg erwartet. Einen öffentlichen Auftritt des türkischen Präsidenten vor Landsleuten in Deutschland während dieser Reise hatte die Bundesregierung jedoch abgelehnt. Am Montag machte sie zudem klar, dass auch ein Auftritt in einem türkischen Konsulat nicht akzeptiert werde.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 09:34 Uhr