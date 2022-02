Politik : Grüne bekunden auf Parteitag Solidarität mit Ukraine

Der Angriff Putins auf die Ukraine hat auch den Parteitag der Hamburger Grünen beschäftigt. Zahlreiche Redner bekundeten ihre Solidarität. Die Justizsenatorin versichert, Geflüchteten aus der Ukraine werde unkompliziert geholfen.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat am Samstag auch den kleinen Parteitag der Hamburger Grünen bestimmt. „Wir verurteilen diese völkerrechtswidrige Invasion auf das Schärfste“, hieß es in einem beschlossenen Antrag. „Wir müssen Putin zeigen, dass er einen hohen Preis zahlen wird. Die aktuellen und zukünftigen Sanktionen müssen auch in Hamburg kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.