Landtagswahl : Grüne-Fraktionschefin auf Listenplatz eins gewählt

Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg ist auf den ersten Listenplatz ihrer Partei für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen gewählt worden. Sie erhielt am Freitagabend 194 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen, das ergibt nach Parteiangaben eine Zustimmung von 91,94 Prozent.

Es gab keine Gegenkandidaten für den ersten Listenplatz. Demnach stimmten die Delegierten online ab, im Nachgang soll die Abstimmung per Briefwahl bis zum 21. April bestätigt werden. Am Freitag sollen die ersten zehn Listenplätze gewählt werden. Hamburg betonte bei ihrer Rede, dass die Partei Teil der nächsten Landesregierung werden will. Die Grünen si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.