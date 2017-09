Parteitag in Berlin : Grüne kämpfen im Wahlendspurt um Platz drei

vergrößern 1 von 2 Foto: Rainer Jensen 1 von 2

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 14:27 Uhr

Die Grünen setzen im Wahlendspurt auf direkte Konfrontation mit der FDP und wollen sich im Parteienkampf um Platz drei nicht geschlagen geben. Das Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir warb bei einem Bundesparteitag am Sonntag in Berlin für eine «Richtungsentscheidung».

Auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl am 24. September verschärfen die Grünen nicht nur den Ton gegenüber der FDP. Mit Themen wie Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit sollen auch SPD-Wechselwähler gewonnen werden.

Göring-Eckardt rief die Delegierten auf, noch einmal alles zu geben. «Sieben Tage vor dem 24. September ist noch nichts entschieden», sagte die Fraktionschefin im Bundestag. «Bei dieser Wahl geht es darum, dass wir umsteuern.» Göring-Eckardt warnte vor weiteren vier Jahren des «Aussitzens und Stillstands» unter einer großen Koalition sowie Rückschritten durch Schwarz-Gelb. Es gehe darum, den Mut zu haben, auch im Bund das Land mitzugestalten. Die Grünen sind an zehn Landesregierungen beteiligt.

Zeitgleich mit den Grünen läutete die FDP in Berlin nur wenige Kilometer entfernt den Wahlkampf-Endspurt ein. Göring-Eckardt warf den Liberalen Realitätsverweigerung sowie Rückschritte in der Sozial-, Klima- und Außenpolitik vor. Schwarz-Gelb sei eine Gefahr für den Fortschritt.

FDP und Grüne liegen in den Umfragen etwa gleichauf - die Liberalen haben im Kampf um Platz drei aber die Nase leicht vorn. Die FDP bewegte sich zuletzt in Umfragen zwischen 8 und 10 Prozent, die Grünen zwischen 6 und 9 Prozent. Das würde weder für ein schwarz-gelbes Bündnis aus Union und FDP reichen noch für eine Koalition von Union und Grünen. Einzige Regierungsoption für FDP und Grüne ist ein «Jamaika»-Bündnis mit der Union. Göring-Eckardt stimmte die Parteibasis schon jetzt auf «verdammt schwierige Gespräche» und Koalitionsverhandlungen nach der Wahl ein.

Göring-Eckardt wandte sich in ihrer Rede auch direkt an potenzielle Wechselwähler der SPD. Sie warf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vor, sich als Vize in einer großen Koalition anzudienen: «Wo ist eigentlich die stolze SPD?» Die SPD betreibe «Politikdumping». Dies hätten die Wähler und insbesondere die SPD-Wähler nicht verdient, sagte Göring-Eckardt in ihrer mit langem Beifall und stehenden Ovationen bedachten Rede. Nach der Wahlschlappe von 2013 mit 8,4 Prozent wollen die Grünen zweistellig in den Bundestag einziehen. ​

Die Linke und die rechtspopulistische AfD liegen aktuell vor FDP und Grünen. Göring-Eckardt warnte vor einem Einzug der AfD in den Bundestag. Deren Politiker seien nichts anderes als Rechtsextremisten: «Wer der AfD richtig eins reingeben will, muss Bündnis90/Grüne wählen.»

Parteichef und Spitzenkandidat Özdemir hatte zuvor gesagt, der 24. September entscheide «über das Gesicht» Deutschlands: «Es geht darum, unser freiheitliches Land gegen den drohenden Rechtsruck in Deutschland zu verteidigen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er nannte es unerträglich, «wie AfD-Leute offen mit der rechtsextremen Szene sympathisieren». Die Grünen stünden klar gegen Rechtspopulismus, Rassismus und jegliche Ausgrenzung: «Bei der Integration haben wir große Aufgaben vor uns: Grundlage dafür sind die freiheitlichen Werte unseres Grundgesetzes.»

