Eine Woche vor der Wahl : Grüne und FDP treffen sich zu Parteitagen

Eine Woche vor der Bundestagswahl kommen Grüne und FDP am Sonntag in Berlin zu Sonderparteitagen zusammen, um sich auf den Wahlkampf-Endspurt einzustimmen. Beide Parteien konkurrieren bei der Wahl am kommenden Sonntag miteinander um Platz drei hinter Union und SPD .