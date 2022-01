Landtagwahl : Grüne wollen mit Spitzenduo Hamburg und Meyer an die Regierung

Die Grünen in Niedersachsen haben am Dienstag in Hannover ihr Spitzenduo für die Landtagswahl am 9. Oktober vorgestellt.

Niedersachsens Grüne streben bei der Landtagswahl im Herbst eine Regierungsbeteiligung an. „Unser Anspruch ist, dass an den Grünen vorbei keine Regierung gebildet werden kann“, sagte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg, die am Dienstag zusammen mit Ex-Agrarminister Christian Meyer als Spitzenduo für den Wahlkampf vorgestellt wurde. Die große Koalition...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.