Vietnam : Haftstrafe wegen Brechens der Quarantäneregeln

In Vietnam begibt sich ein Flugbegleiter nach der Einreise nicht in Quarantäne und trifft stattdessen 46 Menschen. Nun ist er wegen „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ verurteilt worden.

Hanoi | Ein Flugbegleiter ist in Vietnam wegen des Brechens der Corona-Quarantäneregeln zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sah es nach eintägiger Prozessdauer als erwiesen an, dass der 29-Jährige der „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ schuldig sei. Der Mann, der für die nationale Gesellschaft...

