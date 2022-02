Zweiter Jahrestag : Hanauer Anschlag: Rufe nach Konsequenzen werden lauter

Der rassistische Anschlag mit neun Toten in Hanau löste bundesweit Entsetzen aus. Das Gedenken zwei Jahre danach ist auch ein Appell für einen entschiedeneren Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus.

Trauer, Gedenken und Ruf nach Konsequenzen: Am zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags mit neun Toten in Hanau wird heute in zahlreichen deutschen Städten der Opfer gedacht. Zu einer zentralen Gedenkstunde auf dem Hanauer Hauptfriedhof werden Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Hanauer...

