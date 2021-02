Jahrestag : Hanauer Anschlag: „Seitdem steht die Welt um uns still“

Innerhalb von nur fünf Minuten verloren am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen durch den rassistischen Anschlag ihr Leben. Die Frage, wie es dazu kommen konnte, ist bis heute nicht geklärt.

Hanau | Trauer und Schmerz, aber auch Enttäuschung und Bitterkeit - ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau sind die Hinterbliebenen gezeichnet von ihrem schweren Verlust. „Seitdem steht die Welt um uns still. Nichts ist mehr so wie es ei...

