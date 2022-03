Krisenhilfe : Hannover will weiteren Platz für Kriegsflüchtlinge schaffen

Da die Plätze für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Hannover bereits weitgehend ausgeschöpft sind, will die Landeshauptstadt weiteren Platz schaffen. Aktuell werde die Anmietung der Halle 26 auf dem Messegelände vorbereitet, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Zudem würden weitere Optionen geprüft, etwa die Anmietungen von Hotelzimmern und Modulbau-Lösungen. Auch städtische Liegenschaften sollten in den Blick genommen werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte die Stadt bereits in der Halle 27 auf dem Messegelände Zelte für die vorübergehende Unterbringungen von rund 1200 Menschen errichten lassen. Die ersten Menschen kamen am Dienstag an. Mit rund 1000 Menschen sei diese Halle mittlerweile fast voll belegt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Am nahegelegenen Messebahnhof in L...

