US-Außenpolitik : Harris: Mittelamerikanern soll Perspektive geboten werden

US-Vizepräsidentin Kamala Harris will Fluchtursachen in Südamerika mit gezielter Entwicklungshilfe entgegenwirken. Ihre Botschaft an migrationswillige Menschen lautet aber auch: „Kommen Sie nicht.“

Ciudad de México | Bei der ersten Auslandsreise von Kamala Harris als US-Vizepräsidentin haben in Mexiko die beiden Nachbarländer eine engere Zusammenarbeit unter anderem beim Thema Migration vereinbart. Vertreter beider Regierungen unterzeichneten in Mexiko-Stadt im Beisein von Harris und des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador eine Absichtserkläru...

